ساري: أنا معجب ببوغبا كثيراً.. ولكن

قال مدرب يوفنتوس الجديد، ماوريسيو ساري، اليوم السبت، إنه من المعجبين بلاعب وسط مانشستر يونايتد، بول بوغبا، لكنه لا يدري إن كان اللاعب الفرنسي سيترك إنجلترا لينضم إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأبلغ وكيل أعمال بوغبا صحيفة تايمز في وقت سابق بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً ينوي الرحيل عن النادي الإنجليزي، بينما قال اللاعب في طوكيو الشهر الماضي إنه “يتطلع لتحد جديد في مكان آخر”، وسط تقارير تحدثت عن انتقاله إلى يوفنتوس أو ريال مدريد.

وقال ساري للصحافيين في سنغافورة قبل مباراة يوفنتوس ضد توتنهام هوتسبير في كأس الأبطال الدولية غداً الأحد: “أنا معجب به كثيراً لكني لا أعرف الموقف..لست المدير الرياضي”.

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ومن جانبه قال مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، الأسبوع الماضي إنه “يرغب في بناء الفريق حول بوغبا، واصفاً اللاعب الفائز بكأس العالم بأنه إنسان مذهل ولاعب محترف رائع”.

وكان أداء بوغبا، الذي انضم إلى يونايتد من يوفنتوس في 2016 في صفقة قياسية عالمية وقتها مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني (110.83 مليون دولار)، متذبذباً في ثاني فترة له مع النادي الإنجليزي رغم أنه سجل 31 هدفاً في 142 مباراة.

واستهل مانشستر يونايتد مشاركته في كأس الأبطال الدولية بتحقيق الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد.