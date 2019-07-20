غريزمان يقود برشلونة إلى اليابان في ظل استبعاد ميسي

يتوجه فريق برشلونة اليوم السبت إلى اليابان بحضور الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرينكي دي يونغ، استعداداً للموسم المقبل، لكن في غياب ليو ميسي وكوتينيو ولويس سواريز، الذين حصلوا على تصاريح بتمديد عطلتهم بعد مشاركتهم في بطولة “كوبا أمريكا” لعام 2019 في البرازيل.

وكشف مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، بعد حصة التدريب السبت، عن القائمة التي تضم 26 لاعباً، الذين سيسافرون إلى اليابان للمشاركة في الجولة الآسيوية قبل انطلاق الموسم.

وتضم القائمة 17 لاعباً من الفريق الأول، هم تير شتيغن ونيتو وسيميدو وبيكيه ولينجليه وجوردي ألبا وأمتيتي وتوديبو وسيرجي روبرتو وراكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وألينا ودي يونغ ورافينيا وديمبيلي ومالكوم وغريزمان، بالإضافة إلى ذلك، استدعى فالفيردي تسعة من لاعبي الفريق الرديف للمشاركة في الجولة.

وعلى هذا النحو، سيكون لدى فالفيردي 26 لاعباً لخوض أول مباراتين في فترة الاستعداد للموسم الجديد، إحدهما الثلاثاء أمام تشيلسي في طوكيو والأخرى السبت أمام فيسيل في كوبي.