تعرف على موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة

يلتقي غدًا الأحد فريق الزمالك مع نظيره فريق الجونة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 من الدورى الممتاز في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجونة بالغردقة، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 68 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة.

وتذاع المباراة على قناتي نايل سبورت، وأون سبورت. ويدخل الزمالك المباراة وعينه على نقاط المباراة الثلاثة للحفاظ على حظوظه في الفوز بلقب بطولة الدوري، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى.

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