مصر المقاصة يزاحم المقاولون العرب للتعاقد مع مدافع الزمالك

دخل مسؤولو نادي مصر المقاصة في مفاوضات جادة مع محمد عبد السلام مدافع نادي الزمالك للانتقال إلى صفوف الفريق الفيومي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء ذلك بناءً على رغبة أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق المقاصة، الذي يرى أن اللاعب لديه إمكانيات كبيرة، علاوة الى صغر سنه.

ويربط الزمالك، مصير اللاعب بالتعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة، حيث دخل النادي الأبيض في مفاوضات مع ثنائي دفاع النادي الإسماعيلي، باهر المحمدي ومحمود متولي، كما دخل أيضًا أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز.

جدير بالذكر أن المقاولون العرب دخل في مفاوضات مع الزمالك للحصول ايضا على خدمات عبدالسلام بأوامر عماد النحاس، المدير الفني للفريق.