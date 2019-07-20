المنيا "عينه على "باتريك أدو" مهاجم المحلة

طلب نادى المنيا من غزل المحلة التعاقد مع الأفريقى باتريك أدو مهاجم وهداف المحلة لتدعيم هجوم الفريق . الفريق . كان سمير كمونه المدير الفني لفريق المنيا قد قام بتدريب فريق غزل المحلة فى الموسم الماضي ويعلم إمكانيات اللاعب الفنية جيدا ، وطالب بسرعة التعاقد مع اللاعب لتدعيم هجوم الفريق المنياوي. بتدريب فريق غزل المحلة فى الموسم الماضي ويعلم إمكانيات اللاعب الفنية جيدا ، وطالب بسرعة التعاقد مع اللاعب لتدعيم هجوم الفريق المنياوي.

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