طلب نادى منتخب السويس من نظيره حرس الحدود تجديد إعارة لاعبه محمود ميسى مواليد 97 لضمه لقائمة الفريق فى الموسم الجديد . فى الموسم الجديد . كان منتخب السويس قد تعاقد مع 14 لاعبا لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد استعداداً للمنافسة على الصعود للممتاز . صفوفه فى الموسم الجديد استعداداً للمنافسة على الصعود للممتاز . يذكر ان السويس يحاول جاهدا منذ هبوطه للقسم الثاني الصعود دون جدوى بسبب مشاكل مادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السويس يطلب تجديد إعارة ميسي" الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.