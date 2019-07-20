النجوم يوافق على انتقال حليمو والفار إلى سموحة بشرط

وافق مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة على إنتقال نجمي الفريق الأول بالنادي إسلام محمد الشهير بـ "الفار" ومحمود عبد الحليم الشهير بـ "حليمو" الى نادي سموحة ضمن فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ، وذلك تدعيماً للفريق السكندري قبل بداية الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

ووقع محمود عبد الحليم حليمو على عقود إنتقاله لنادي سموحة لمدة أربعة مواسم ، بينما إنتقل إسلام محمد الفار على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط بنية البيع للنادي السكندري بنهاية الموسم القادم لمدة أربعة مواسم أيضاً.

وتضمن عقد إنتقال اللاعبين محمود حليمو وإسلام الفار الى نادي سموحة نسبة

الشراكة في كل لاعب 50 % لنادي النجوم من قيمة إعادة بيع اللاعبين من الفريق الى أي نادي آخر ، كما تضمن العقد نفس النسبة لأي مميزات آخرى يتضمنها عقد الإنتقال.

وتعاقد نادي سموحة مع نجمي نادي النجوم بناءاً على رغبة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادي سموحة ، وذلك بعد الأداء المميز للاعبين في الموسم الماضي مع الفريق في الدوري الممتاز.