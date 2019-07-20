منتخب الشاطئية وصيف دورة نيوم بالسعودية

حقق متتخب مصر للكرة الشاطئية، المركز الثاني في دورة نيوم الودية المقامة بالسعودية. بالسعودية. وخسر المنتخب اليوم أمام عمان بنتيجة 5/4 في نهائي الدورة. 5/4 في نهائي الدورة. الجدير بالذكر أن المنتخب فاز على الصين في الافتتاح وهزم السعودية في الجولة الثانية.

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