صورة.. زوجة محمد فضل تهنئه على تنظيم أمم أفريقيا المشرف

حرصت إيمان العاصي زوجة محمد فضل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على توجيه رسالة إلي زوجها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 . ونشرت العاصي عبر فيس بوك صورة تجمعها بزوجها معلقة عليها" ناس كتير راهنت على نجاحك وناس كتير كانت مستنياك تقع.. وأنا يمكن أكتر واحدة كنت خايفة وبقولك إحنا مش قد العمل العام يا بيطلع فوق يا بينزل تحت". كتير راهنت على نجاحك وناس كتير كانت مستنياك تقع.. وأنا يمكن أكتر واحدة كنت خايفة وبقولك إحنا مش قد العمل العام يا بيطلع فوق يا بينزل تحت". وأضافت" كنت على طول قلقانة ومتوترة وبقولك متيجى نمشي جنب الحيطة، بس الحقيقة أنت أثبتلي أنا وناس كتير إن ربنا مبيضيعش تعب حد، ربنا بينصر اللي بيعمل حاجة بضمير". الجدير للذكر أن محمد فضل كان المدير العام لبطولة أمم إفريقيا 2019 والتي نظمتها مصر .

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