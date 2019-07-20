-حسن قداح أفضل لاعب في مباراة مصر وكوريا الجنوبية بمونديال اليد للشباب

حصل حسن قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد، على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت اليوم بين منتخبي مصر وكوريا الجنوبية، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بكأس العالم لليد للشباب والذي تحتضنه

إسبانيا.

وفاز منتخب مصر على نظيره الكوري بنتيجة 38 - 36، ليواصل انتصاره الرابع على التوالي بعد أن فاز على منتخبات استراليا ونيجيريا والسويد، ليتصدر المجموعة الثانية

برصيد ثمانية نقاط.

ونال حسن قداح الذي تم تصعيده من منتخب 2000 إلى منتخب 1998، جائزة أفضل لاعب بعد أن سجل تسعة أهداف خلال مباراة اليوم.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره الفرنسي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، وذلك يوم الاثنين في تمام الساعة الثانية عصرًا.