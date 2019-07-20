7 لاعبين في الأهلي يخوضون تدريبات استشفائية بالمران المسائي

خاض التونسي علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وحسين الشحات وعمرو السولية ووليد أزارو وحسام عاشور لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريبات استشفائية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت بعد خوض ودية البلاستيك أمس والتي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة. ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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