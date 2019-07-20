أنيستا يعلق على مواجهة فريقه السابق برشلونة

عبر أندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني عن مشاعره إزاء مواجهة فريقه السابق برشلونة الاسبانى.

ويلتقي فريق برشلونة بنظيره الياباني يوم السبت المقبل، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

قال إنيستا في تصريحات صحفية " لقد قلت ذلك أكثر من مرة أتمنى لو أنني ألعب مع برشلونة طوال حياتي ومع

Advertisements

جميع زملائي في غرفة الملابس ولكن هناك لحظات يجب أن تتخذ فيها القرارات وقد فعلت ذلك مسبقاً.

وتابع: سيكون من الغريب أن أواجه فريقي السابق سيكون يوماً مليئاً بالعواطف بالنسبة لي، فكرة القدم اليابانية تنافسية للغاية سترون ذلك

عندما نلعب أمام برشلونة في 27 يوليو بالتأكيد الملعب سوف يكون مكتظاً.

وأضاف: سيكون من الغريب أن ازور برشلونة مدينتي بعد مرور عام بلا شك ستكون مباراة خاصة للجميع ومن الغريب أيضاً أن أواجه بوسكيتس وألبا وراكيتيتش واللعب ضد فريق حياتي.

يذكر أن إنييستا رحل عن برشلونة قبل عام بعدما شعر الرسام الإسباني بأنه لن يقدم أي إضافة للفريق الكتالوني بسبب تقدمه في السن.