رياضة | إنفوجراف.. أفضل وأسوأ منتخبات أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجراف.. أفضل وأسوأ منتخبات أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات النسخة 32 من بطولة أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو الجاري، وتوج المنتخب الجزائري بلقبها للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على نظيره السنغالي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أفضل وأسوأ المنتخبات في بطولة أمم إفريقيا 2019:-