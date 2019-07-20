رياضة | مارتن لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع حراس الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع حراس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي على متابعة تدريب حراس الاهلي الذي قاده طارق سليمان مع لاعبي المارد الأحمر.

وعقد لاسارتي جلسة خاصة مع حراس الأهلي مشيدا بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبين خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد تألق محمد الشناوي مع منتخب مصر وعلي لطفي خلال المواجهات الودية.

وأشاد لاسارتي بمدرب حراس الأهلي طارق سليمان، موجها حديثه لحراس الأهلي بالقول: "لديكم مدرب رائع رائع رائع.. لابد أن تستفيدوا منه قدر استطاعتكم".

وطالب مدرب الأهلي لاعبي الأحمر خلال جلسته بضرورة الاستعداد بشكل جيد وقوي خلال الفترة المقبلة من أجل حسم بطولة الدوري بمواجهتي المقاولون والزمالك.