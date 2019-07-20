رياضة | هيئة الرياضة السعودية تخصص ٢ونصف مليار ريال سعودي لدعم الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة الرياضة السعودية تخصص ٢ونصف مليار ريال سعودي لدعم الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الريلضة السعودية، عن الأمول المخصصة لدعم الأندية السعودية والمقدرة 2.5 مليار ريال سعوديا.

حيث خصص لأندية المحترفين 1.64 مليار ريال، لمساعدة الأندية السعودية على إبرام الصفقات الكبرى، وتقديم حلولا شاملة لكافة المشاكل اللتي تواجه تلك الأندية.