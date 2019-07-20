رياضة | هيئة الرياضة السعودية تخصص ٢ونصف مليار ريال سعودي لدعم الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة الرياضة السعودية تخصص ٢ونصف مليار ريال سعودي لدعم الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الريلضة السعودية، عن الأمول المخصصة لدعم الأندية السعودية والمقدرة 2.5 مليار ريال سعوديا.
حيث خصص لأندية المحترفين 1.64 مليار ريال، لمساعدة الأندية السعودية على إبرام الصفقات الكبرى، وتقديم حلولا شاملة لكافة المشاكل اللتي تواجه تلك الأندية.
فيما خصصت لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة "الأولى والثانية والثالثة" 171 مليون ريال سعودي، لمساعدة تلك الأندية على التطوير من مستوى الصفقات.
وقال عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة السعودية لبيان اهداف الدعم قائلا: تهدف الاستراتيجية إلى وضع آلية للدعم، تطوير منظومة الحوكمة للأندية، رفع مستوى الألعاب المختلفة، وتنمية القطاع الرياضي اقتصاديّاً.