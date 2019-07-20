رياضة | تقارير.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. برشلونة يحسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، إلى اقتراب إدارة نادي برشلونة من حسم صفقة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تدعيم الصفوف استعداداً للموسم الجديد.

وقال موقع "فوت ميركاتو" أن جودي ألبا ظهير أيسر برشلونة يجب أن يؤمن مركزه نظراً لأن هناك منافس قوي على وشك الوصول.

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وأشار الموقع إلى أن برشلونة سيضم فيربو جونيور ظهير أيسر ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى إعارة خوان ميراندا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن برشلونة أيضاً يفكر في الثنائي التالي الألماني فيليب ماكس لاعب أوجسبورغ، والفرنسي جيروم روسيلون من فولفسبورغ.

الجدير بالذكر أن برشلونة حتى الآن تعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد وفرينكي دي يونج من أياكس أمستردام، ويحاول البارسا إعادة نيمار مجدداً لصفوفه.