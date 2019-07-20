رياضة | ساويرس والمحمدي .. هل يصبح تريزيجية ثالث المصريين في أستون فيلا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساويرس والمحمدي .. هل يصبح تريزيجية ثالث المصريين في أستون فيلا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير بريطانية عن انتقال النجم المصري محمود "تريزيجيه" إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، ليعزز تواجد المصريين في البريميرليج.

يمتلك الملياردير المصري ناصف ساويرس نادي أستون فيلا بنسبة55% والذي يضم المصري أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للفريق الذي عاد مرة اخرى للدوري الانجليزي الممتاز.

وأشارت التقارير إلى اقتراب الإعلان الرسمي بتعاقد استون فيلا مع تريزيجية لاعب نادي قاسم باشا التركي.

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وكشفت شبكة «سكاي سبورتس»، عن المبلغى المتفق عليه للانتهاء من الحصول على خدمات اللاعب صاحب ال24 عام بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني ويتبقى فقط الاتفاق على بنود العقد.

وتابعت أن المصري محمود تريزيجيه، سافر إلى إنجلترا من أجل إجراء الكشف الطبي استعدادا للانضمام إلى استون فيلا.

امتلك الملياردير المصري ناصف ساويرس على ملكية النادي الإنجليزي العريق بنسبة 55% في يوليو 2018، ليصبح بعد ذلك الفوز ثالث الملاك العرب لأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد بطل الدوري في نسخته المنتهية مانشستر سيتي المملوك للشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، والأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة سابقا في المملكة العربية السعودية والذي يملك نادي شفيلد يونايتد الإنجليزي الصاعد حديثاً الى البريميرليج.