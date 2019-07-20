رياضة | رفعت ينضم لتدريبات الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفعت ينضم لتدريبات الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتقل حديثًا لصفوف الاتحاد السكندري، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بمعسكر زعيم الثغر، غدًا الأحد، والمقام حاليًا، بأحد فنادق برج العرب، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

وأعلن الاتحاد السكندري، التعاقد مع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد، بناءا على رغبة من طلعت يوسف المدير الفني، للاستفادة بخدماته خلال الموسم الجديد.

وانتظم الفريق السكندري في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، بداية من اليوم السبت، ويستمر لمدة 3 أسابيع، يتخلله 5 مواجهات ودية متدرجة المستوى، في إطار استعدادات الموسم الجديد.