رياضة | لاسارتي يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى عددا من الجلسات الفنية مع لاعبى الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب المقررلها يوم الأربعاء المقبل في الدورى. ويسعى المدير الفني لتحفيز لاعبيه وإعدادهم بالشكل الأمثل لتلك المواجهة.

وأشاد المدير الفني بالجهود التي يبذلها جميع اللاعبين وفي مقدمتهم حسين الشحات مشيرا إلى أن الشحات يقدم مردودا جيدا مع الفريق، وسيكون أحد الأوراق الرابحة في الموسم المقبل ، ولديه قناعه تامة بامكاناته باعتباره احد العناصر الأساسية التي يعول عليها في تنفيذ أفكاره وخططه الفنية.

وأشار المدير الفني للفريق إلى أن هناك جلسات تجمعه مع بعض اللاعبين ومن بينهم حسين الشحات من وقت لآخر؛ من أجل الحديث عن الأمور الفنية والمهام المطلوب تنفيذها من كل لاعب.

وشدد المدير الفنى على قناعته بمستوى اللاعب الفني و البدني، وانه يسعى دائما لتحفيزه من أجل تقديم مستويات طيبة مع الفريق خلال الفترة القادمة.