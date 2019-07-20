رياضة | الفرص الكاملة للأهلي والزمالك في حسم لقب الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرص الكاملة للأهلي والزمالك في حسم لقب الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي غدًا الأحد، فريق الزمالك مع نظيره الجونة في مواجهة قوية ستقام على ملعب الأخير في تمام الساعة الثامنة مساءًا، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 34 مباراة، ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في الدوري:

الزمالك × الجونة (الأحد 21 يوليو – الساعة 8:00 مساءًا) على استاد الجونة

الزمالك × الإسماعيلي (الأربعاء 24 يوليو – الساعة 8:00 مساءًا) على استاد بتروسبورت

الأهلي × المقاولون (الأربعاء 24 يوليو – الساعة 8:00 مساءًا) على استاد برج العرب

الأهلي × الزمالك (الأحد 28 يوليو – الساعة 8:00 مساءًا) علي استاد برج العرب.

فرص الأهلي والزمالك للتتويج بلقب الدوري:

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- الأهلي:

في حالة فوز الأهلي بجميع مبارياته المتبقية وحصد (6 نقاط) يتوج بلقب الدوري الممتاز، حيث سيصل رصيده لـ 80 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد للزمالك 74 نقطة.

في حالة تعادل الأهلي مع المقاولون والفوز علي الزمالك يتوج بلقب الدوري، حيث يصل رصيده لـ 78 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد للزمالك 74 نقطة حال الفوز في مباراتيه أمام الجونة والاسماعيلي.

في حالة خسارة الأهلي أمام المقاولون والفوز على الزمالك يمكنه حصد لقب الدوري الممتاز، حيث سيرتفع رصيده لـ 77 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد للزمالك 74 نقطة.

في حالة تعادله في المباراتين المتبقيتين وحصد (نقطتين) يتوج بلقب الدوري، حيث يرفع رصيده لـ76 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد للزمالك 75 نقطة.

- الزمالك:

يحتاج الزمالك الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية (الجونة – الاسماعيلي – الأهلي) للتتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الممتاز، بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخرى للأهلي أمام المقاولون، وسيكون رصيد الزمالك في هذه الحالة 77 نقطة، وهو أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه الأهلي ولكن المواجهات المباشرة ستصب في مصلحة الأبيض.

يستطيع الزمالك حصد لقب الدوري الممتاز، في حالة خسارة الأهلي أمام المقاولون، وتعادل الزمالك في واحدة من مباراتيه المتبقيتين أمام (الجونة والاسماعيلي)والفوز بالأخرى، بالإضافة للفوز بمباراة القمة، حيث يرتفع رصيد الأبيض لـ75 نقطة، بينما يتوقف رصيد الأحمر عند 74 نقطة.