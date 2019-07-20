رياضة | منتخب اليد يواصل انتصاراته بمونديال الشباب ويفوز على كوريا الجنوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب اليد يواصل انتصاراته بمونديال الشباب ويفوز على كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب شباب كرة اليد على كوريا الجنوبية، بنتيجة ٣٨/٣٦ في رايع مواجهاته ببطولة العالم لكرة اليد المقامة في اسبانيا

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم مصر ١٩/١٨.

وانطلقت بطولة مونديال شباب اليد، تحت 21 سنة والتي تستضيفها اسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبا.

وحقق مصر فوزه في جميع مبارياته منذ انطلاق البطولة حيث فاز على كل من استراليا و نيجيريا و السويد و كوريا الجنوبية.

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ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من :

فرنسا ومصر والسويد ونيجيريا وكوريا الجنوبية واستراليا.

ويختتم منتخب مصر مباريات الدور الأول بمواجهة فرنسا في الثانية من ظهر الإثنين.

تضم بعثة المنتخب الوطني للشباب:

مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، وطارق محروس المدير الفنى، هانى الفخرانى المدرب المساعد، وعمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى، - ومحمد سليمان المدير الإدارى ومحلل الأداء الفني.

وتضم قائمة اللاعبين:

عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.