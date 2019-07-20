رياضة | الأهلي يرفض التعاقد مع مدافع منتخب مصر

قالت صحف سعودية منذ قليل، بأن نادي أهلي جدة السعودي قد صرف النظر بصورة رسمية عن التعاقد مع اللاعب والمدافع المصري "أحمد حجازي" وذللك بسبب بعض الخلافات التي حدثت في المفاوضات بين إدارة النادي السعودي وبين إدارة ويست بروميش الذي يلعب له أحمد حجازي.

وقالت صحيفة الجزيرة السعودية، بأن صفقة إنتقال حجازي إلى صفوف أهلي جدة السعودي قد تعطلت تمامًا، وذلك بسب مغالاة نادي وست بروميتش في سعر اللاعب، حيث طلب النادي الإنجليزي الحصول على مبلغ 4 مليون يورو للإستغناء عن عقد اللاعب بصورة نهائية، وهو الأمر الذي رفضته إدارة أهلي جدة.

وفي سياق منفصل، قالت شبكة الإذاعة البريطانية BBC، بأن نادي آستون فيلا يرغب في الحصول على خدمات المدافع الدولي المصري "أحمد حجازي" خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالي، وذلك بعدما نال اللاعب إعجاب المدرب ديان سميث، المدير الفنى لنادى أستون فيلا والذي تواجد في القاهرة في الشهر الحالي لمشاهدة حجازي رفقة منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.