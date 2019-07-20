رياضة | زين الدين زيدان يبارك لمنتخب الجزائر

بارك زين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي لفريق ريال مدريد الإسباني لبلده الأصل الجزائر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر "حيث يمتلك المدير الفني أصول جزائرية.

وقد نشر النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية رسالة على صفحته الرسمية بموقع انستجرام أيضًا وجهها للمنتخب الجزائري : “شقيقي فريد يكون جد فخور بهذا التتويج، هنيئا للمنتخب الجزائري، هذا الفوز لكل الشعب..وان تو ثري فيفا لالجيري سأواصل تلميع نجمته كل يوم من حياتي”.

وكان منتخب الجزائر قد توج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي كانت مقامة في مصر وهذا يعتبر هو التتويج الثاني في تاريخ البلد بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد أحرزه بغداد بو نجاح في المباراة النهائية أمس.