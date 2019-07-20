اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر ZAMALEK TV رابط كورة لايف ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر ZAMALEK TV رابط كورة لايف ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم في الدوري والقنوات الناقلة YALLA SHOOT :-
يلتقي الزمالك مع الجونة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على الجونة بالغردقة، وستذاع المباراة على عدة قنوات مصرية أبرزها قناة تايم سبورت ونايل سبورت وأون سبورت الرياضية.
تشكيل الزمالك أمام الجونة KORA LIVE :-
حراسة المرمي: عمر صلاح
خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز
خط الوسط: محمود عبد العزيز - طارق حامد - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - فرجاني ساسي
خط الهجوم عمر السعيد
يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر عبر TIME SPORTS
نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة في بث مباشر وحي عبر قناة تايم سبورت الفضائية الرياضية، كورة لايف تابع مباراة الزمالك بعدة جودات، YALLA SHOOT شاهد الآن مباراة الزمالك الذي يسعي للفوز بلقب الدوري المصري.