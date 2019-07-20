اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر ZAMALEK TV رابط كورة لايف ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

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مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد بث مباشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يلتقي الزمالك مع فريق الجونة وعينيه على الفوز وحصد الثلاث نقاط لاستكمال مشواره نحو الفوز باللقب، في ظل صراعه الشرس والمحتدم مع الأهلي، يلا شوت رابط مشاهدة مباراة الزمالك بجودة عالية وبدون تقطيع.

موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم في الدوري والقنوات الناقلة YALLA SHOOT :-

يلتقي الزمالك مع الجونة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على الجونة بالغردقة، وستذاع المباراة على عدة قنوات مصرية أبرزها قناة تايم سبورت ونايل سبورت وأون سبورت الرياضية.

تشكيل الزمالك أمام الجونة KORA LIVE :-