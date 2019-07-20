شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى.. مبابي يصرف النظرعن الانتقال لريال مدريد بسبب هذا الشخص والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "إل بايس" الإسبانية ، الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ابتعد عن التفكير في عرض ريال مدريد لضمه لصفوفها خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت الصحيفة، أن جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اتصل بمبابي، وجعله يصرف النظر عن عرض ريال مدريد، للانضمام لصفوف السيتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكدت الصحيفة أن المقربين من مبابي نصحوه بالانتقال للستي خاصة تحت قيادة جورديولا الذي يعمل على تطوير مستوى اللاعبين بفريقه.