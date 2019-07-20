شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يطالب إنتر ميلان بهذا المبلغ للاستغناء عن لوكاكو والان مع التفاصيل

رفض مانشستر يونايتد الإنجليزي، العرض المقدم من إنتر ميلان الإيطالي لضم مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.

وكان انتر ميلان طلب الحصول على خدمات اللاعب مقابل 54 مليون إسترليني وهو ما لا يناسب طموحات اليونايتد، والذ1ي يسعى لزيادة الصفقة لـ80 مليون استرليني للموافقة على رحيله عن الفريق، ويسعى إنتر ميلان لدعم الخط الأمامي للفريق.

يذكر أن مانشستر يونايتد ضم لوكاكو من إيفرتون منذ عامين بمقابل 75 مليون إسترليني.