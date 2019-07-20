شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يقترب من مزاملة صديقه في منتخب مصر بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي أستون فيلا، والذي يلعب في أحمد المحمد لاعب منتخب مصر، توصل لاتفاق مع قاسم باشا التركي، لضم لاعب محمود حسن "تريزيجيه"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة، أن الفريقات توصلا لاتفاق بانتقال اللاعب لصفوف أستون فيلا مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن تريزيجيه سجل 9 أهداف، وصناعة 9 أخرى بقميص قاسم باشا، خلال الموسم الحالي بالدوري التركي.