شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسعى لضم مهاجم يوفنتوس والان مع التفاصيل

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن نادي برشلونة الأسباني مهتم بضم مويس كين مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، خاصة مع اقتراب رحيله من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي يسعى خلالها إدارة يوفنتوس لبيع اللاعب بمبلغ يتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون يورو على أن يضع بند في عقد بيع اللاعب بأحقية شرائه مستقبلاً.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة مهتم بضم اللاعب واعارته لأي نادي ليكتسب المزيد من الخبرات، وصعوبة مشاركته في هذا التوقيت لوجود عدد من اللاعبين في هذا المركز.