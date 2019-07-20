شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نادي بايرن ميونيخ يوضح حقيقة مفاوضتهم مع بيل والان مع التفاصيل
أكد نيكو كوفاتش مدرب نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن ما تداولته الصحف العالمية، حول رغبته في ضم الويلزي جاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني للفريق، عارية تماماً من الصحة.
وأوضح أن بيل لاعب جيد، ولكن لاتوجد أي نية لضم بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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