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مدرب نادي بايرن ميونيخ يوضح حقيقة مفاوضتهم مع بيل

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أكد نيكو كوفاتش مدرب نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن ما تداولته الصحف العالمية، حول رغبته في ضم الويلزي جاريث بيل مهاجم نادي الإسباني للفريق، عارية تماماً من الصحة.

وأوضح أن بيل لاعب جيد، ولكن لاتوجد أي نية لضم بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

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