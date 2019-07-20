شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أسبانية تكشف السبب الحقيقي لرفض باريس سان جيرمان بيع نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة ترغب في ضم البرازيلي نيمار دار سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان، في صفقة تبادلية، دون دفع أي أموال، وهذا ما جعل فريقه يرفض العرض المقدم من برشلونة.
وأكدت الصحيفة أن قيمة الاعبين الذين سيدخلون في الصفقة التبادلية لن تتجاوز سعرهم عن 170 مليون يورو.
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