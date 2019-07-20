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الصفاقسي يتقدم بعرض رسمي للزمالك لضم هذا اللاعب

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قالت تقارير صحفية، أن نادي الصفاقسي التونسي، تقدم بعرض رسمي، للحصول على اللاعب معروف يوسف لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن عرض الصفاقسي شمل انتقال اللاعب لصفوفه على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

يذكر أن معروف يوسف قد لعب معارًا في الموسم الماضي لصالح الشرطة العراقي.

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