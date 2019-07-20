الان تتابع هيئة الرياضة تطلق خطة #استراتيجيه_دعم_الانديه وهذه آلياتها وأهدافها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق مؤتمر استراتيجية دعم الأندية، والمُقام تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في جدة، قبل قليل، بحضور عدد من رؤساء الأندية.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، في بداية المؤتمر إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أبلغه بأن الدعم سيكون مثل السابق وأكثر.

وأضاف “برؤية ولي العهد ودعمه سيكون المستقبل مبشر بالخير”، متابعا: “الأندية تعاني من ضعف الأهداف الاستراتيجية وضعف الحوكمة”. وقال: “الدعم الموسم القادم سيكون (2.500.000.000) ريال سعودي”. أما عن أبرز آليات وأهداف استراتيجية دعم الأندية فهي كالتالي:

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