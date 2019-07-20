النيجيري إيجالو يعتزل دوليًّا بعد الفوز بالحذاء الذهبي لأمم أفريقيا 2019

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أوديون إيجالو، مهاجم منتخب نيجيريا وهداف نسخة بطولة كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019) التي أقيمت في مصر، اعتزاله اللعب دوليًا.
وقال إيجالو، عبر صفحته الرسمية بموقع (إنستجرام)، اليوم السبت: «هذا القرار هو الأصعب في حياتي الذي كان عليّ اتخاذه بعد مشوار رائع مع منتخب نيجيريا، وبعد التشاور مع عائلتي، قررت اعتزال اللعب دوليًا».
وسجل إيجالو، المحترف في الدوري الصيني، 5 أهداف مع منتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
يشار إلى أن منتخب نيجيريا حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة الأمم الأفريقية بعد فوزه على تونس بهدف دون مقابل، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والتي أقيمت بملعب السلام.
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