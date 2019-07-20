الهلال يودع الحبسي.. والفرج يعود للتدريبات

السبت 20/يوليه/2019 - 08:56 مالخليج 365
نظمت إدارة الهلال احتفالًا للحارس العماني علي الحبسي، بعد انتهاء ارتباطه مع النادي، وتثمينًا للجهود التي قدمها مع الفريق خلال موسمين حقق خلالها مع الفريق لقب السوبر والدوري السعودي للمحترفين.وفي سياق آخر، أعلن الهلال وصول اللاعب سلمان الفرج، إلى معسكر الفريق في مدينة لينز النمساوية، وذلك بعد أن أجرى فحوصًا طبية في مدينة ليون الفرنسية، للاطمئنان على سير برنامج التأهيلي، وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، واعتماد مشاركته بشكل كامل في المباريات.
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