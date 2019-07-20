خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس الجزائري بلقب الكان

واعتبر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازًا عربيًا أسعد الجميع.وأعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.
وكان المنتخب الجزائري قد حقق اللقب، بعد فوزه بهدف نظيف على السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا أمس الجمعة.
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