العراق يكتفي بثنائي محترف في بطولة غرب آسيا

أكد باسل كوركيس، المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي، أن اللاعبين أحمد إبراهيم وهمام طارق المحترفان الوحيدان اللذان سيشاركان في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري في العراق.

وقال كوركيس في تصريحات خاصة ل، إن اللاعبين أحمد إبراهيم المحترف في العربي القطري وهمام طارق المحترف في استقلال طهران، حصلا على الضوء الأخضر للمشاركة مع المنتخب في بطولة غرب آسيا، لافتا إلى أن بقية المحترفين سيغيبون عن البطولة لارتباطهم بأنديتهم.

وتنطلق بطولة غرب آسيا نهاية شهر يوليو / تموز الجاري في ملعبي كربلاء وأربيل.

وأوضح كوركيس، أن البطولة هي تنشيطية للمنتخب قبل تصفيات كأس العالم وفرصة للاعبين المحليين وكذلك للمدرب لاكتشاف وجوه جديدة قادرة على تمثيل المنتخب في تصفيات كأس العالم.

وأشار إلى أن كاتانيتش وصل منذ أيام إلى أربيل وسيصل، غدًا الأحد، إلى العاصمة بغداد على أن يتجمع المنتخب الوطني في الـ25 من الشهر الجاري أي بعد نهاية الدوري المحلي، وسيكمل تحضيراته بشكل يومي.

يذكر أن مجموعة العراق الأولى، تخوض منافسات غرب آسيا في ملعب كربلاء، فيما تخوض المجموعة الثانية منافساتها على ملعب فرانسو حريري في أربيل.