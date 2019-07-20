جماهير الجزائر عالقة في مطار القاهرة

يواجه الآلاف من أنصار الخضر، الذين توجهوا أمس الجمعة، إلى القاهرة من أجل تشجيع ودعم المنتخب الجزائري في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، أزمة كبيرة في مطار القاهرة الدولي.

وحصد منتخب الجزائر اللقب الثاني في تاريخه بالكان، بعدما فاز في المباراة النهائية على السنغال، أمس الجمعة، بنتيجة (1-0)، والتي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

ويذكر أن الأمور معقدة في القاهرة، إذ تواجد الآلاف من المناصرين الجزائريين في مطار القاهرة الدولي، دون معرفة مصيرهم حول كيفية العودة إلى بلادهم.

ولا يزال المشجعون عالقين في مطار القاهرة، لعدم تواجد الخطوط الجوية الجزائرية، التي وعدت الأنصار بالعودة بعد التكفل بالدفعة التي وصلت، أمس الجمعة.

لكن لغاية كتابة هذه الأسطر ليس هناك أي أثر للطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية المكلفة بنقل المشجعين.

ويعرف المناصرون حالة قلق رهيبة الآن على مستوى مطار القاهرة الدولي في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة.