شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على درافوجراد السلوفيني ودياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)
حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي فوزاً ودياً على نظيره درافوجراد السلوفيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بينهما اليوم (السبت).
سجل ثلاثية الأهلي كلًا من عبدالرحمن غريب وعثمان الحاج «هدفين».
وجاءت المباراة ضمن معسكر الأهلي المقام حاليا بالنمسا استعداداً للموسم الرياضي المقبل 2019-2020.
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