شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على درافوجراد السلوفيني ودياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي فوزاً ودياً على نظيره درافوجراد السلوفيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بينهما اليوم (السبت).

سجل ثلاثية الأهلي كلًا من عبدالرحمن غريب وعثمان الحاج «هدفين».

وجاءت المباراة ضمن معسكر الأهلي المقام حاليا بالنمسا استعداداً للموسم الرياضي المقبل 2019-2020.