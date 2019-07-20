المصري هيثم محمد: نسعى للظفر ببطولة نيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيوم
أكد لاعب المنتخب المصري لكرة القدم الشاطئية هيثم محمد أن مشاركتهم في بطولة نيوم الدولية تأتي من أجل المنافسة وتحقيق اللقب، على الرغم من وجود منتخبات قوية سبق لها المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، مثل منتخبي الإمارات وعمان الذي حقق لقب بطولة المغرب الأخيرة.
وأضاف هيثم محمد «الهدف من المشاركة في البطولة القوية هو الإعداد بشكل مميز لأولمبياد البحر المتوسط».
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