جوانغزو الصيني يزاحم النصر على السنغالي دياني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

دخل جوانغزو إيقرغراند الصيني منافسا للنصر السعودي على شراء مهاجم غلطة سراي التركي المهاجم السنغالي الدولي مباي دياني. وجاء العرض الصيني بفارق 4 ملايين يورو عن النصر الذي قدم 14 مليون يورو لكسب خدمات المهاجم السنغالي الذي شارك مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا التي كسبتها الجزائر من أمام السنغال في نهائي البطولة التي اختتمت الجمعة الماضي بالقاهرة.

وتابع النصر مباي عن قرب في البطولة الأفريقية أملا في ضمه، فيما واصل الفريق الكروي الأول تحضيراته الإعدادية في لشبونة البرتغالية وسط متابعة واهتمام كبير من قبل رئيس النادي صفوان السويكت الذي يستعد لإطلاق عدد من الحزم الاستثمارية للنادي. وسيلتحق مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله غدا بمعسكر الفريق عقب تمتعه بإجازته السنوية بعد إبعاده من منتخب بلاده قبيل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، في حين يتمتع ثنائي الفريق المغربي نورالدين مرابط والنيجيري أحمد موسى بإجازتهما السنوية بعد فراغهما من مشاركة منتخبي بلديهما في البطولة الأفريقية الأخيرة.