كارليو يقترب من الهلال.. وماميتش يطلب 8 ملايين دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

نجحت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل، في إقناع المسؤولين بنادي بنفيكا البرتغالي في قبول عرض استعارة خدمات أندريه كارليو بـ7 ملايين يورو للموسم المقبل.

وجاء النجاح الهلالي الجديد بحسب الصحيفة البرتغالية أبولا في تمكن الرئيس الهلالي في مواجهته المباشرة مع مسؤولي بنفيكا من طرح فكرة شراء 70% من عقد اللاعب بعد أن رفع الهلال قيمة العرض بـ9.2 ملايين يورو، وتنتظر الإدارة الموافقة الرسمية كي يلتحق اللاعب بمعسكر الفريق بلينز النمساوية بعد أن تمتع براحة عقب مشاركته في بطولة كوبا أمريكا أخيرا، في الوقت الذي ينتظر وصول رئيس الهلال وبرفقة عضو مجلس الإدارة فهد المفرج للاطمئنان على سير معسكر الفريق الذي سيخوض فيه الفريق الكروي اليوم رابع وخامس جولاته التجريبية أمام فريقي إليرا ليو بلينا، وبليد السلوفيين.

من ناحية ثانية، حددت المحكمة الدولية الرياضية CAS يوم 3 ديسمبر المقبل موعدا لجلسة الاستماع لشكوى المدير الفني السابق للهلال الكرواتي زوران ماميتش، الذي تقدم بشكوى إثر عدم استلامه للشرط الجزائي المقدر بـ 8 ملايين دولار، بعد قرار إقالته قبل نهاية الموسم الماضي من قبل الإدارة المكلفة السابقة برئاسة عبدالله الجربوع وتعيين مدرب الفيصلي بصفة موقتة البرازيلي شاموسكا لقيادة الفريق في دوري المجموعات الآسيوية.