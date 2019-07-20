13 نجما في أمم أفريقيا وكوبا أمريكا يلعبون بالسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

ساهم تألق الثنائي الجزائري رايس امبولحي حارس فريق الاتفاق، ومدافع الشباب جمال بلعمري في حصول منتخب بلادهما على كأس أمم أفريقيا التي احتضنتها مصر، عقب الفوز على السنغال بهدف دون مقابل مساء أمس الأول بالقاهرة، وساهم الاثنان في منح اسم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انتشارا واسعا خارجيا.

وشارك 13 لاعبا دوليا خرجوا من الملاعب السعودية خلال العام الحالي في بطولة أمم أفريقيا، وكأس كوبا أمريكا الأخيرة، التي شهدت مشاركة لاعبين من الأهلي والهلال، لينتزع اللاعبون الأضواء ويؤكدوا نجاح قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب الذي أقر بالصيف الماضي من قبل الهيئة العامة للرياضة.

أجانب الدوري السعودي في كوبا أمريكا

البيروفي اندريه كاريلو ـ الهلال

التشيلي باولو دياز ـ الأهلي.