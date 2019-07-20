شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يغيب عن مران الأهلى لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر رمضان صبحى لاعب الأهلى إلى مران فريقه المقام على ستاد التتش بعد انطلاقه ليكتفى بمتابعة التدريبات من على دكة البدلاء. أصيب أحمد الشيخ خلال المران قبل أن يتلقي العلاج اللازم من قبل الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى ويستكمل المران بشكل طبيعي. ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز. كان سباعي الأهلي، علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وحسين الشحات وعمرو السولية ووليد أزارو وحسام عاشور قد أدوا تدريبات استشفائية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعى. Advertisements من ناحية أخري، عقد جلسة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للحديث عن بعض الأمور الخاصة بتجهيزات الفريق الفريق الخاصة بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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