شكرا لقرائتكم شيكابالا "ورقة " الزمالك لحسم الصفقات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورفض مسئولى الزمالك التفريط فى خدمات شيكابالا بالوقت الحالى، وعدم حسم مصيره بشكل رسمى لحين الانتهاء من ملف تدعيم صفوف الفريق، خاصة أن هناك بعض الأندية تشترط الحصول على خدمات الفهد الأسمر من أجل الموافقة على الاستغناء عن أحد لاعبيها للقلعة البيضاء.
وكان شيكابالا انتقل إلى فريق أبولون سميرنى اليونانى على سبيل الإعارة منذ مطلع الموسم الجارى، إلا أنه لم يستكمل فترة الإعارة وعاد إلى مصر، بعدما شارك فى 11 مباراة بواقع 10 مباريات فى الدورى اليونانى بمعدل 439 دقيقة، ومباراة فى الكأس أحرز خلالها هدفًا.
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