شكرا لقرائتكم رامي ربيعه للأهلي : اللعب أو الرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى رامي ربيعه، مدافع النادي الأهلي، غضبه الشديد، بسبب خروجه المتواصل من الحسابات الفنية للجهاز الفنى للقلعة الحمراء، وعدم الاعتماد عليه منذ عودته من الإصابة الطويلة التى أبعدته عن الملاعب.

وعانى رامى ربيعة من إصابة بقطع جزئى فى العضلة الضامة بالقدم اليمنى، بجانب مزق فى العضلة بالقدم اليسرى قبل أن يعانى من آلام فى الحوض، ليغيب عن مباريات الأهلي لفترة طويلة قبل العودة للمشاركة فى المباريات فى لقاء سيمبا التنزانى على ملعب برج العرب بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا يوم 2 فبراير الماضى ليعود بعد غياب 390 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته أمام الزمالك فى اللقاء، الذى انتهى بفوز الأحمر (3-0) فى الدورى المصرى للموسم الماضى يوم 8 يناير 2018.

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وأكد رامى ربيعه للمقربين منه غضب الشديد من الجلوس كثيرا على مقاعد بدلاء الأهلي، رغم مشاركته فى المباريات الودية وأصبح جاهز تمام للمشاركة فى المباريات بشكل رسمى.

وطلب رامى ربيعه من مسئولي الأهلي، منحه فرصة المشاركة بانتظام فى المباريات أو الموافقة على رحيله فى الصيف الجارى.