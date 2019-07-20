شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يفحص الثنائى مروان ومحمد شريف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض محمد شريف لإصابة قوية إثر اصطدامه في كرة قوية مع زميله بالفريق ياسر إبراهيم وتدخل طبيب الفريق لعلاج اللاعب لمدة دقائق قبل أن يستكمل المشاركة في المران.
كما تعرض مروان محسن لإصابة بسيطه في نهاية المران وقام طبيب الفريق بفحص اللاعب ثم استكمل الأخير المشاركة في المران.
ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز.
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