شكرا لقرائتكم التفاصيل المالية الكاملة لانتقال رباعى الزمالك لزعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل مجلس إدارة نادى الزمالك، عن تفاصيل الاتفاق الذى أبرمه مرتضى منصور رئيس النادى مع نظيره محمد مصيلحى بشأن انتقال عدد من اللاعبين لصفوف زعيم الثغر.

وأكد المصدر أن الزمالك وافق بشكل نهائى على رحيل رباعى الفريق عماد السيد حارس الفريق الكروي الأول، واحمد رفعت ورزاق سيسيه واسلام جمال مقابل 8.5 مليون جنيه بشكل إجمال.

Advertisements

بينما يحصل أحمد رفعت لاعب الزمالك على 3.5 مليون جنيه على سبيل الاعارة للموسم الواحد، ومليونين لكل من عماد السيد ورزاق سيسيه واسلام جمال الذى انتقال كبيع نهائى.

ويعتبر عماد السيد واحد من الحراس القلائل الذين يعتمد عليهم فى الموسم الحالى بالزمالك بعد اصابة محمود عبد الرحيم جن شالا ان إدارة القلعة البيضاء تسعى لابرام أكثر من صفقة بمركز حراسة المرمى تستطيع إمداد الفريق بالكثير من الحراس القادرين على اللعب لسنوات طويلة.