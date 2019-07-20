شكرا لقرائتكم سموحة بالزى الرسمى فى عزاء شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفريق الكروى الأول بنادى سموحة على تقديم واجب العزاء فى وفاة الشقيق الأكبر للتوأم حسام وابراهيم حسن الذى أقيم اليوم بحى حلوان.

توفى شقيق حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة بالأمس بعد صراع مع المرض حيث أقيم العزاء بحضور كل من الاعلامى وائل الابراشى وهشام حنفى و وليد صلاح الدين و ياسر ريان لاعبى فريق الأهلى السابقين واسماعيل نصر الدين عضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان.

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واستقبل أهل التوأم حسام وابراهيم حسن أتوبيس فريق سموحة الذى حمل اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى للفريق الساحلى حتى مكان اقامة العزاء الذي أقيم بأحد السرادق، والذى أظهر وصول اللاعبين بالزى الرسمى للفريق.

ويستعد فريق سموحة لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل حيث يقود التوأم حسن الفريق فنيًا خلال فترة الاعداد الحالية والتى يسعى من خلالها الى التواجد مجددَا فى المربع الذهبى.