شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم السبت 20-7-2019 عن موعد مباراة الزمالك .. وبديل محمود علاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار نادي الزمالك اليوم السبت 20-7-2019 ، أعلن خالد جلال المدير الفنى لـ الزمالك ، قائمة الفريق التى ستخوض مواجهة الجونة، المقرر لها غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز التى ينافس الفريق الأبيض على لقبها ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة مصطفى فتحى لعدم الجاهزية الفنية وعبد الله جمعة للإيقاف فيما ضم خالد جلال، المغربى خالد بوطيب رغم أدائه برنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة للتعافى من إصابة الركبة.

أخبار الزمالك اليوم السبت 20-7-2019 ، وضمت قائمة الزمالك التي ستغادر القاهرة في العاشرة مساء اليوم الجمعة للدخول بمعسكر مغلق بالجونة كلا من: حراسة المرمي: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف ، خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدى ، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي وابراهيم حسن.

خط الهجوم: خالد بوطيب ويوسف أوباما وعمر السعيد.

موعد مباراة الزمالك

اخبار الزمالك اليوم السبت 20-7-2019 ، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، سبب غياب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق، عن قائمة مباراة الجونة المقرر إقامتها غدا الأحد ضمن مؤجلات الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بملعب الجونة.

ولم يتواجد مصطفى فتحى فى قائمة الزمالك، رغم عودته للتدريبات الجماعية منذ عدة أيام، وأوضح مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أسباب غياب صانع ألعاب الفريق عن مواجهة الجونة.

اخبار الزمالك اليوم السبت 20-7-2019 ، كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن إدارة الكرة بالقلعة البيضاء حصلت على توقيع محمد الشبينى مدافع حرس الحدود على بياض، وذلك بشكل رسمى، وذلك تمهيداً لضمه فى الموسم الجديد.

أخبار الزمالك اليوم السبت 20-7-2019 ، وكان محمد الشبينى قد دخل اهتمامات الزمالك فى الفترة الأخيرة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم هذا المركز تأمينا لرحيل محمود علاء مدافع الفريق من عدمه فى الموسم الجديد بعد تلقيه عروض خليجية وجاءت مفاوضات الزمالك مع حرس الحدود لضم الشبينى على هامش مفاوضات الأبيض المزدوجة لضم إمام عاشور، صانع ألعاب غزل المحلة المعار لحرس الحدود، حيث حرص مسئولو النادى الأبيض على التفاوض مع إدارتى المحلة وحرس الحدود فى توقيت واحد لإنهاء صفقة عاشور والتى جاء من بينها إبداء اهتمام بضم مدافع حرس الحدود.

اخبار الزمالك اليوم السبت 20-7-2019 ، بدأ محمود جنش حارس الزمالك والمنتخب الوطنى، جلسات التأهيل فى القاهرة، بعد الجراحة التى أجراها فى ألمانيا عقب الإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى التدريبات مع المنتخب الوطنى قبل مباراة أوغندا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر وودعها المنتخب من دور الـ16 بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد. Advertisements

اخبار الزمالك اليوم السبت 20-7-2019 ، دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع نظرائهم بوادى دجلة، من أجل ضم محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحسبًا لرحيل طارق حامد الذى تلقى عرضًا من بعض الأندية الخليجية على رأسها اتحاد جدة السعودى.

أخبار الزمالك اليوم السبت 20-7-2019 ، وكشف مصدر مطلع، عن الشروط التى حددها مسئولى وادى دجلة من أجل الموافقة على بيع عبد العاطى للقلعة البيضاء، وهو الحصول على 30 مليون جنيه، ودخول أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك ضمن الصفقة. أخبار الزمالك اليوم السبت 20-7-2019 ، وأجرى أحد مسئولى الزمالك عدة اتصالات بعبد العاطى، الذى أبدى ترحيبه بارتداء قميص الزمالك فى الموسم الجديد، وهم الأمر الذى دفع مسؤولى الأبيض فى بدأ التفاوض مع إدارة الفريق الدجلاوى. أخبار الزمالك اليوم السبت 20-7-2019 ، كان عبد العاطى على ردار الزمالك منذ بداية الموسم، إلا أن المفاوضات توقفت دون وجود أسباب واضحة، قبل أن تعود المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى خاصة فى ظل المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب مع الفريق الدجلاوى منذ بداية الموسم تحت قيادة اليونانى تاكيس جونيس.

أخبار الزمالك اليوم السبت 20-7-2019 ، يُغادر المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، القاهرة، اليوم السبت، متجهًا إلى السعودية من أجل جمع متعلقاته ثم السفر بعد ذلك إلى مسقط رأسه فى المغرب، ثم العودة للقاهرة للانضمام بشكل نهائى للفريق الأبيض.

اخبار الزمالك اليوم السبت 20-7-2019 ، وكان أشرف بن شرقى قد اجتاز الكشف الطبى الذى خضع له تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، على أن يغادر القاهرة خلال الساعات القادمة من أجل جمع متعلقاته ثم العودة للانضمام إلى الفريق الأبيض وفضل مسئولو الزمالك إرجاء عقد مؤتمر صحفى تقديم أشرف بن شرقى خلال الوقت الجارى نظرا للتركيز فى الـ3 مواجهات الحاسمة للفريق فى الدورى والتى ستكون بدايتها بمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى، والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.