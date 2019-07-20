شكرا لقرائتكم أحمد على يخطف الأنظار فى تدريب بيراميدز الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف الدولى المصرى أحمد على لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز الأنظار فى الظهور الأول له مع فريقه.

وتواجد أحمد على واللاعبين الدوليين بالفريق عمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور بتدريبات الفريق التى أقيمت اليوم على أرضية الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى.

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وانتقل أحمد على من المقاولون العرب بعد تألقه هذا الموسم مع ذئاب الجبل واستطاع التواجد على رأس قائمة الهدافين فى النسخة الجارية من بطولة الدورى.

ومنح الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز اللاعبين الدوليين راحة سلبية لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطنى الأول في منافسات كأس أمم إفريقيا ثم انضموا لتدريبات الفريق ورحب المدير الفنى لبيراميدز باللاعبين قبل انطلاق المران بعد عودتهم لتدريب الفريق مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد لتحقيق الألقاب في المرحلة المقبلة.